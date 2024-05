Olbia, aereo fuori pista costretto ad atterraggio di emergenza: scalo chiuso e voli da Parigi e Milano in ritardo

Momenti concitati all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia dove è stato eseguito un atterraggio d'emergenza.

Aereo fuori pista a Olbia: voli dirottati e in ritardo

Un piccolo aereo dell'Enav, che viene utilizzato per radiomisure e controlli, ha avuto problemi durante la fase d'atterraggio. Non si tratta di maltempo perché, da quanto si apprende, si è rotto il carrello e il velivolo si trova fermo in mezzo alla pista.

Si tratta di un mezzo su cui di norma volano due o tre persone e nessuno ha riportato ferite.

Ora stanno intervenendo i vigili del fuoco per la rimozione dell'aereo e la messa in sicurezza della pista.

Immediate, ovviamente, le ripercussioni sul traffico. Il volo easyJet in arrivo da Milano-Malpensa è stato dirottato su Cagliari e quello Volotea da Parigi-Orly è invece atterrato ad Alghero.

In attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza vengono indicati in ritardo altri quattro aerei in partenza da Parigi, Bergamo, Napoli e Milano-Linate.