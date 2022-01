Olgiata, muore donna nell'appartamento distrutto dalle fiamme

Non ha avuto scampo in quell'appartamento invaso dalle fiamme: una donna di 67 anni è morta ieri nell'incendio del suo appartamento in via Bragato all'Olgiata a Roma. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, lo hanno trovato invaso da fiamme e fumo. Nella camera da letto hanno, invece, trovato il corpo esanime della donna che, tra l'altro, era disabile. A ucciderla sembra essere stato il monossido prodotto dalla combustione.

I pompieri, messa in sicurezza l'area, hanno cercato le possibili cause del rogo senza trovarlo; hanno escluso il corto circuito ma non l'ipotesi che l'innesco possa essere una sigaretta. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica, del Commissariato Flaminio e delle Volanti.