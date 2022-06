Omar, ritrovato il corpo del ragazzo annegato a Nettuno: la corrente lo aveva trascinato al largo

NETTUNO - Dopo quattro giorni di ricerche ininterrotte, è stato il mare a restituire il corpo del diciassettenne egiziano annegato nel pomeriggio di domenica scorsa dopo essersi tuffato davanti alla spiaggia libera alle spalle del Santuario a Nettuno. Sono stati i componenti dell’equipaggio di una imbarcazione in transito, a circa cinque miglia a largo della costa di Lavinio, ad individuare questa mattina, intorno alle 10, il corpo di Omar. Immediate sono scattate le operazioni di recupero della salma. I mezzi di soccorso della Capitaneria di porto di Anzio hanno raggiunto il punto del ritrovamento, recuperando il corpo dello sfortunato ragazzo che è stato trasportato al porto di Anzio dove l’autorità giudiziaria ne ha disposto la riconsegna ai familiari. Sono stati i genitori del giovane a fare il riconoscimento nell’obitorio dell’ospedale “Riuniti” di Anzio. Un epilogo drammatico per una tragedia che per quasi quattro giorni ha impegnato nelle ricerche in mare uomini e mezzi di Guardia costiera, Vigili del fuoco, Polizia di stato, carabinieri, Aeronautica militare e Protezione civile.

APPROFONDIMENTI IL RAID Accoltella due carabinieri: malvivente fugge e viene arrestato IL CASO Napoli, pitbull azzanna anziano a via Santa Chiara: è... SOCIAL FAIL Scopre il tradimento del ragazzo da un pollice spuntato su un post di...

Bambina di due anni cade in piscina alla festa di matrimonio, salvata da cameriera con un massaggio cardiaco