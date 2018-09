Domenica 23 Settembre 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un uomo di 35 anni di nazionalità tunisina è stao trovato agonizzante nella notte tra sabato e domenica nel piazzale delle Poste nella zona tra Fontivegge e Case Bruciate. A dare l'allarme un passante. Il tunisino è morto nonostante i soccorsi. E' subito partita la caccia al killer, e in questo senso importanti novità potrebbero aversi nelle prossime ore.L'uomo è stato colpito più volte con un'arma da taglio. Sul fatto indaga la squadra mobile. Sul posto anche la polizia scientifica. Da quanto si è appreso l'uomo avrebbe avuto precedenti per droga. Le indagini andrebbero nella direzione di un regolamento di conti legato allo spaccio. Nella serata di sabato l'uomo, che da quanto si apprende è sposato con un'italiana e vive proprio nella zona della stazione, era stato visto in compagnia di altre tre persone nella zona che va da piazza del Bacio a quella dove è stato ritrovato l'uomo.Da quanto si racconta nella zona di Fontivegge, in quella zona dopo le nove di sera, quando termina l'orario dei servizi di portierato, la situazione può diventare spesso pericolosa proprio per la presenza di gruppi pronti a contendersi il territorio di spaccio.