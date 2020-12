Omicidio a Sabaudia, uomo ucciso a Bella Farnia con un colpo di pistola alla schiena

Un ragazzo è stato trovato morto a Sabaudia accanto al suo scooter nella frazione di Bella Farnia. Sulle prima sembrava un incidente, ma quando gli agenti della stradale e i carabinieri sono arrivati sul posto hanno capito immediatamente che era un omicidio. Il giovane è stato raggiunto alla schiena da almeno un olpo di pistola ed è crollato a terra in via Tartaruga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale, guidati dal maggiore Antonio De Lise e con il passare dei minuti il quadro si è fatto più chiaro. La vittima, Fabrizio Moretto, ha 50 anni (e non 23 come appreso in un primo momento) ed era rimasto coinvolto in una inchiesta di alcuni mesi fa sulla morte di Erik D'Arienzo, il giovane trovato senza vita lungo la Pontina. Anche quella volta era sembrato un incidente, ma poi è stata aperta una inchiesta per omicidio.

