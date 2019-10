Avvocato ucciso a coltellate dall'ex compagna nello studio legale ad Anzio

Omicidio in via Ardeatina ad Anzio: una donna ha ucciso a coltellate il suo ex compagno al termine di una lite avvenuta nello studio legale dell'uomo, un avvocato. Da una prima ricostruzione non erano presenti altre persone nell'ufficio sulla litoranea. La donna è stata fermata poco dopo dai carabinieri di Anzio.



Da quel che si è appreso la donna, sulla cinquantina, ha raggiunto nel tardo pomeriggio lo studio legale per discutere nuovamente della relazione con l'ex compagno, un avvocato iscritto al Foro di Roma. Il coltello usato per uccidere l'uomo sarebbe stato portato da casa, anche se su questo importante particolare mancano ancora certezze in attesa anche dell'autopsia. L'avvocato è morto nella studio, come hanno constatato l'equipaggio del 118 e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 21:46

