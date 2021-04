Morte di Samuele, trans interrogata per ore: «Mi ha aggredito, ma quando sono scappata era vivo»

È stata interrogata per diverse ore in questura la trans coinvolta nella morte di Samuele De Paoli, il 22enne di Bastia trovato morto in un fosso di Sant'Andrea delle Fratte, in provincia di Perugia, mercoledì mattina.

Brasiliana di 43 anni, si è presentata davanti ai poliziotti della squadra mobile e al procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini spiegando la sua versione su quanto accaduto lungo quella via di campagna, dopo che il ragazzo l'ha caricata nella sua auto. Un rapporto sessuale e poi l'aggressione dovuto alla qualità della prestazione - è sempre il suo racconto -, iniziata in auto e proseguita fuori. Così violenta, dice, che quando è andata al pronto soccorso insieme al suo avvocato, Francesco Gatti, le sono state sono state riscontrate tumefazioni in viso e quattro costole rotte. «Il ragazzo è caduto nel fosso, ma quando sono andata via era ancora vivo», ha spiegato agli inquirenti, che l'hanno lasciata libera di tornare a casa sua, senza nessun provvedimento nei suoi confronti.

Ucciso e buttato nel fosso, c'è un sospettato

Il fascicolo aperto per la morte di Samuele è ancora per omicidio volontario, ma si attende il risultato dell'autopsia - che sarà eseguita oggi dal medico legale Sergio Scalise Pantuso - per capire come siano andate effettivamente le cose e quindi confermare o meno il capo di imputazione, ma intanto la trans è libera.

Tanti sono i pezzi che mancano alla ricostruzione, se fosse confermato che Samuele era ancora vivo quando è caduto nel fosso: cosa è successo dopo? Un malore? Una conseguenza fatale della caduta? «La mia assistita - ha commentato l'avvocato Gatti - ha evidentemente fornito una versione considerata congruente dagli inquirenti».

Intanto a Bastia, dove il giovane lavorava come elettricista e giocava a calcio nella squadra locale, è grande il dolore per la sua morte, con la famiglia che non si dà pace di una scomparsa così assurda.