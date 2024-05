Omicidio a Bicinicco (Udine), donna uccide un uomo con le forbici e gli lancia sul volto l'acido muriatico

Omicidio Bicinicco, in provincia di Udine. Una donna ha ucciso un uomo con un paio di forbici nel corso di una lite, gli ha lanciato sul volto acido muriatico. Ha chiamato poi i soccorsi e ai Carabinieri ha confessato l'omicidio. Dopo qualche altra dichiarazione si è chiusa in un silenzio totale.

Udine, omicidio a Precenicco: donna uccide il marito, fermata dagli investigatori

Chi sono

Gli investigatori stanno tentando di capire quale fosse il rapporto che legava la donna alla vittima. Inizialmente si era infatti pensato che l'uomo, Stefano Iurigh, di 43 anni, di Bicinicco (Udine) e Silvia Comelli, di 42, di Reana del Rojale (Udine), fossero marito e moglie.

I dubbi sul legame

La donna è stata arrestata nella tarda serata di ieri. Ai Carabinieri non ha chiarito il legame con l'uomo, limitandosi a pronunciare poche parole in uno stato confusionale e parlando sempre di Iurigh come di un amico. Infine, appunto, si è chiusa in un silenzio totale fino a quando non è stata portata in carcere, all'alba di oggi. Non si esclude, però, che tra i due ci fosse una relazione anche di natura sentimentale. Al momento si ignorano le ragioni dell'omicidio, ed è ora su questo che sono concentrati i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e della Compagnia di Palmanova. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Udine Andrea Gondolo. La casa, che si trova nella zona centrale del paese friulano, è stata posta sotto sequestro.