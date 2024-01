Omicidio a Capodanno, uomo ucciso a coltellate a San Giovanni in Persiceto: fermato il coinquilino

Omicidio a Capodanno. C'è un fermo per il delitto di Andrea Beluzzi, 54enne trovato morto ieri in casa a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, colpito da diverse coltellate al petto. Si tratta del suo coinquilino di 48 anni, che aveva chiamato il 118 facendo scattare poi l'intervento dei carabinieri. In seguito agli elementi raccolti dai militari, dalla sezione investigazioni scientifiche, e dal medico legale, il pubblico ministero di turno, Flavio Lazzarini, intervenuto sul posto, ha disposto il fermo per il 48enne, cittadino italiano. È indagato per omicidio volontario. Si trova in carcere a Bologna a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e del nucleo investigativo di Bologna erano intervenuti nell'abitazione della vittima ieri nel primo pomeriggio.