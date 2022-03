Cerciello, pene ridotte per Elder e Hjorth: 24 e 22 anni. In primo grado erano stati condannati all'ergastolo

I due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth sono stati condannati rispettivamente a 24 e 22 anni. Questa la decisone dei giudici della corte D'Appello di Roma per l’omicidio volontario del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate nel quartiere Prati, a Roma, nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2019. In prima fila ad ascoltare le parole dei magistrati, la moglie di Mario, Rosa Maria Esilio. In primo grado i due erano stati condannati all'ergastolo.

