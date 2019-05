Mercoledì 29 Maggio 2019, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Ergastolo confermato per, il professore di inglese 50enne che la notte del 17 giugno 2017 uccise Anastasia Shakurova, al quinto mese di gravidanza, e il suo fidanzato, Biagio Buonomo . La, riunita ieri in aula bunker a Mestre, ha appunto ribadito la sentenza del primo grado. Il procuratore generale nella sua requisitoria ha sottolineato l’efferatezza del delitto, chiedendo e ottenendo dai giudici la pena del carcere a vita. In aula anche i famigliari di Buonomo, i genitori e la sorella Simona.Quella sera Perale aveva invitato a cena la coppia. Dopo averli sedati con un potente sonnifero ordinato online, ha ucciso e violentato Anastasia, documentando la violenza con una telecamera, e poi aveva finito Buonomo con un tubo d’acciaio. Aveva cercato di trascinare il corpo in cortile, ma aveva desistito non riuscendo a caricarlo in macchina e a quel punto aveva chiamato il 113.