È in corso a Fiumicino un nuovo sopralluogo dei Ris nella palestra, che si ipotizza possa essere stato il luogo dove è stato commesso, domenica 7 ottobre, l'omicidio di Maria Tanina Momilia. Per l'uccisione della commessa, della quale oggi si svolgeranno i funerali, è reso confesso il suo personal trainer, che si è costituito ed ora è recluso nella Casa circondariale di Civitavecchia. Con i Ris nella palestra ci sono i carabinieri del gruppo di Ostia, che indagano sull'omicidio. A quanto si è appreso, si tratterebbe, su disposizione della Procura di Civitavecchia, di un sopralluogo di rito per procedere ad attività di repertamento e ad accertamenti irripetibili.

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 12:32

