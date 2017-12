Donna uccisa per errore a Bitonto: le cosche in lotta per la droga e i traffici con l'Albania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Dicembre 2017, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 09:36

Inviata a BitontoNel dialetto barese non c'è un termine per definire la mafia. E nel centro storico di Bitonto c'è chi si ostina a dire che «la mafia addirittura - non esiste». Che quelle che di tanto in tanto si affrontano «sono solo bande di ladri di galline». Ma sono armate di mitragliette Uzi. Come quelle usate ieri mattina quando è rimasta uccisa una donna innocente. C'è un senso di rassegnazione a Bitonto. Sotto le luminarie di Natale ieri la gente ha continuato la propria vita a pochi passi dal vicolo in cui in mattinata c'era stata la drammatica sparatoria. I più giovani hanno accettato di parlare. «Vogliamo normalità», dicono, «ormai qui si finisce sui giornali solo a causa degli spacciatori o delle rapine». Nell'estate scorsa oggetto di cronaca fu però un episodio più unico che raro.L'associazione Libera aveva organizzato un campo per il recupero di una casa confiscata a un clan, ma i condomini insorsero contro lo striscione appeso sul palazzo dai volontari dell'associazione di Don Ciotti. «Prima la mafia, poi Libera, vorremmo essere infine liberi»: la sorprendente protesta. Una sorta di dichiarazione di neutralità sia rispetto alla criminalità organizzata che al movimento antimafia.Negare, comunque, serve a poco perché le sentenze del tribunale di Bari dicono che i clan esistono e che sono feroci come è più di quelli potenti in Campania. Ma si muovono sottotraccia perché il Cristo dei media al Sud si è fermato tra Napoli e Casal di Principe. E Roma è più lontana di quanto indichi il navigatore. È vicina, invece, Tirana. Dall'Albania arrivano i carichi di marijuana e hashish che inondano Bari. E che le cosche del capoluogo smistano in provincia. Al centro della mappa delle piazze di spaccio del Barese c'è Bitonto. Località vicina al capoluogo e alle località di mare. Lo spaccio frutta diecimila euro al giorno nelle sole palazzine di via Pertini, roccaforte del clan Conte, da dove ieri mattina sarebbe partito il commando che ha ucciso l'innocente Anna Rosa Tarantino e ferito il pusher 20enne Giuseppe Casadibari.