Elisa, uccisa dall'amico un anno fa: la burocrazia blocca ancora i funerali

Uccisa quasi un anno fa, ancora non è stato possibile celebrarne i funerali. È la burocrazia a bloccare l'ultimo saluto a Elisa Pomarelli, vittima dell'amico Massimo Sebastiani, che la assassinò il 25 agosto 2019 e poi fu protagonista di una fuga durata fino al 7 settembre, quando venne arrestato e fu ritrovato il corpo della giovane donna, nel Piacentino.

Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani confessa: «Ecco perché l'ho uccisa»

Nei giorni scorsi è arrivato il nulla osta della Procura alla restituzione della salma, tenuta in una cella frigorifera a Pavia. Ma manca ancora la notifica dell'atto alla famiglia: «Abbiamo verificato che la Procura ha dato il suo ok e che l'ha inviato al comune del luogo in cui è stato commesso il delitto», dice l'avvocato della famiglia, Alida Liardo. Ma la momento non è chiaro se il documento sia stato inviato al Comune dell'omicidio, Carpaneto, oppure a quello del ritrovamento del cadavere, Gropparello. «Ad ogni modo - aggiunge l'avvocato - il Comune in questione e il magistrato dovrebbero avvisarci in modo che la famiglia possa procedere ai funerali. Siamo in attesa». Il 4 agosto è in programma l'udienza preliminare per l'indagato.

