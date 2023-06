Omicidio a Fabriano, Fausto Baldoni trovato morto in casa con una ferita alla testa. Arrestata la compagna

Trovato morto in casa con una ferita alla testa a Fabriano. Arrestata la compagna con l'accusa di omicidio. La donna si trova in stato di fermo dopo le prime indagini svolte dai carabinieri. La vittima è un operaio di 60 anni, Fausto Baldoni ed è stato ucciso in camera da letto.

Cosa è successo

Il delitto si è consumato tra le mura domestiche ieri sera in via Castelli, il corpo senza vita è stato ritrovato attorno alle 20.

A lanciare l'allarme, i familiari dell'uomo. Sarebbe stato colpito con un oggetto contundente alla testa, compatibile con il trauma cranico riportato dalla vittima. I sospetti sono subito ricaduti sulla compagna convivente, che è stata tratta in arresto.

L'arresto

In questo momento la donna si trova in stato di fermo nel carcere femminile di Pesaro ed è in attesa di essere interrogata dal gip, entro la giornata di mercoledì. L'abitazione è stata posta sotto sequestro, sul corpo dell'uomo verrà effettuata l'autopsia forse già domani.

L'AVVOCATO

«Non c'era nessuna intenzione di ucciderlo. Si è solo difesa». Così l'avvocato Franco Libori, del foro di Perugia, spiega quanto accaduto ieri sera in via Castelli, a Fabriano. L'avvocato è il legale della donna di 51 anni, convivente di Baldoni e ora in stato di fermo per omicidio volontario. E' stata sentita dai carabinieri del Nucleo Investigativo nella caserma di Fabriano. Ai militari ha dato la sua versione dei fatti, ritenuta poco credibile, tanto che il pm Daniele Paci della Procura di Ancona ha chiesto il fermo.