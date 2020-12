Ucciso a coltellate nel Foggiano, bimbo di 7 anni coinvolto nelle indagini: è il figlio della compagna

Un bambino di 7 anni è coinvolto nelle indagini sull'omicidio di un 38enne pregiudicato di Manfredonia ucciso ieri sera a coltellate in circostanze poco chiare nelle campagne nel Foggiano. Attualmente il minore - non viene specificato ancora a quale titolo il piccolo sia coinvolto - non imputabile, è ricoverato all'ospedale di Foggia per lesioni ai denti.

Il bambino è il figlio della compagna della vittima e sarà ascoltato nelle prossime ore. La donna è stata interrogata dai carabinieri per tutta la notte. La vittima venne coinvolta nell'operazione 'Romanzo Criminalè del 2013 con cui la polizia arrestò una banda che nel 2012 mise a segno diversi omicidi.

Le indagini

È infatti coinvolta anche la procura dei minori di Bari nelle indagini per l'omicidio. Al momento non c'è chiarezza sulla dinamica del delitto che presenta ancora molte ombre. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo.Il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro ha solo confermato che «si tratta di un caso molto delicato che vede coinvolta, oltre alla procura ordinaria, anche la procura minorile». Secondo fonti investigative, l'omicidio sarebbe maturato in ambito familiare.

I fatti

La vittima dopo essere stata ferita ha chiamato il padre che lo ha accompagnato all'ospedale di Foggia dove è deceduta poco dopo a causa della profonda ferita. I militari hanno ascoltato il parente del 38enne e altri congiunti per cercare di capire cosa sia accaduto all'interno del podere.

