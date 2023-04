Omicidio a Genova, ragazzo di 25 anni ucciso in centro. Arrestato un uomo: si era nascosto in chiesa

Una lite in strada, l'urlo «non farlo», poi un colpo di pistola. Un ragazzo di circa 25 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio in via Polleri, nel quartiere del Carmine a Genova. È intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo senza però riuscirci. L'autore della sparatoria ha cercato di scappare e di nascondersi in chiesa ma è stato arrestato dalla polizia. L'arma del delitto è stata individuata sotto un'auto parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio.

Il custode della basilica: «Mi ha chiesto di chiamare la polizia»

«Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo», sono le parole che l'autore dell'omicidio di un 25enne avvenuto questo pomeriggio in via Polleri a Genova ha detto al sacrestano della Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato subito dopo essere entrato nella basilica di corsa ed essersi seduto su alcuni gradini. Il sacrestano, Jean Pascal Colì, ha così chiamato subito le forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo che «indossava dei guanti da lavoro», come ha spiegato. Via Polleri è al momento chiusa al traffico dalla polizia locale e sul luogo del delitto, dove è ancora presente il corpo del ragazzo ucciso coperto da un telo bianco, è arrivato il magistrato di turno Eugenia Menichetti.