Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti condannata a 16 anni. La figlia della vittima: «Non accetto scuse»

È stata condannata al tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come Gigi Bici, per l'occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e anche tentata estorsione.

Il risarcimento

Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di centomila euro per ciascuna delle cinque parti civili.

Le parole della figli di Gigi Bici

«Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano.