Licata, uccide quattro familiari poi si toglie la vita. Tra le vittime i due nipoti di 15 e 11 anni

Strage in famiglia a Licata, in provincia di Agrigento. Al culmine di una lite scoppiata in casa un uomo ha ucciso quattro familiari, tra cui due ragazzini di 15 e 11 anni, poi si è tolto la vita. Sul posto, sono già al lavoro i carabinieri della compagnia che hanno allertato la Procura di Agrigento. L'omicida avrebbe ucciso la cognata, il fratello e i due nipotini.

APPROFONDIMENTI CATANZARO Uccide la moglie soffocandola in una lite e lo confessa al datore di... TOSCANA Livorno, anziano uccide la moglie (malata da tempo) a coltellate:... VARESE Uccide il figlio a Varese, le denunce della moglie per maltrattamenti...

Strage in casa a Licata

Le vittime della strage familiare a Licata sono il fratello, la cognata e i due nipoti dell'assassino. Come si apprende l'uomo, al termine di una lite per motivi economici, ha estratto la pistola e ucciso i parenti. A dare l'allarme la moglie dell'assassino, sotto choc. L'uomo in un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi.

L'assassino aveva porto d'armi

L'assassino che questa mattina ha ucciso quattro familiari a Licata, come apprende l'Adnkronos, aveva il porto d'armi. L'uomo aveva un fucile da caccia e alcune pistole. A dare l'allarme la moglie dell'assassino. L'uomo si è suicidato. Sono cinque le vittime.