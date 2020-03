Decapita la madre, il 20enne non risponde all'interrogatorio del gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 20enne che al culmine di una lite, nella notte tra sabato e domenica, ha ucciso sua madre accoltellandola al collo fino a decapitarla. Il giovane non ha risposto alle domande del gip durante l'interrogatorio di convalida del fermo. L' omicidio è avvenuto in un appartamento di via James Joyce 48, in zona Laurentina. Le accuse formulate dal pm Giovanni Musarò nei confronti del ragazzo sono omicidio volontario e lesioni. Il 20enne infatti, dopo aver ucciso la madre ha aggredito anche la sorella che però è riuscita a scappare mettendosi in salvo a casa dei vicini. Ultimo aggiornamento: 18:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA