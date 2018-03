Omicidio a Oriago: ammazza il coinquilino con una coltellata

VENEZIA - Omicidio ad Oriago: alle 5.30 al culmine di un litigio in casa tra due cittadini rumeni, un giovane di 28 anni ha colpito con un coltello da cucina, con un solo fendente alla gola, il suo coinquilino, un operaio di 37 anni, uccidendolo.

A dare l'allarme è stato il terzo inquilino, testimone oculare del delitto, un cittadino rumeno di 41 anni che avrebbe avvertito un amico in grado di parlare l'italiano. All'arrivo dei carabinieri l'aggressore, in Italia da pochi mesi (a differenza della vittima e del testimone, qui da qualche anno), non ha opposto resistenza. Le cause della lite e del gesto sono in corso di accertamento.

