Uccide la moglie a colpi di fucile e poi si fa arrestare. A Ostia il 55° femminicidio nel 2021

Un colpo con il fucile da caccia, forse due: la donna si è accasciata sul pavimento mentre il marito si lasciava andare sul divano, inebetito. Lì l'hanno trovato i poliziotti del commissariato di Ostia, chiamati dai vicini in via Minervini. Intanto gli operatori del 118 constatavano che non c'era più nulla da fare per la moglie, centrata in piena dalla rosa di pallini. Il fucile calibro 12 è stato consegnato agli agenti dallo stesso uomo.

La vittima, Elena Di Maulo, del 55° femminicidio nel 2021 aveva 77 anni, il marito, Mauro Piunti, ora in stato di fermo per omicidio, ne ha 79. la La coppia abitava da tempo ad Ostia Antica.

I femminicidi in Italia nel 2021: 55 vittime

QUI L'ELENCO