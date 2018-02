Droga, coltelli e varechina: tutti i lati oscuri dell'omicidio di Pamela

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Febbraio 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 14:51

MACERATA - Come si fa a disarticolare le ossa di una persona senza vita, fino a togliere cartilagini e legamenti per poi ripulire i piatti e le teste delle ossa con la varechina? Con quale perizia è possibile lasciare un femore con la cute aperta, appoggiata? Perché Pamela viene ritrovata con la lingua tra i denti? E perché aveva dei buchi sul polso (la presunta overdose) visto che, per quello che si sa, il suo rapporto con gli stupefacenti si limitava a fumo e sniffate?Sono le domande più atroci a tenere altissima la tensione di Procura e carabinieri sulla orrenda fine della ragazza di 18 anni che a Macerata sperava di mettere un punto alle sue sofferenze e invece ha imboccato un calvario indicibile fino alla morte che secondo l'accusa, arriva per mano di tre nigeriani, richiedenti, o ex richiedenti, asilo: in ordine di apparizione Innocent Oseghale, 29 anni, imbianchino; Desmond Lucky, 22 anni, fabbro e Lucky Awelima, 27 anni, piastrellista. I mestieri si riferiscono ai trascorsi al paese di origine e qualcosa non torna se anche unendo le competenze della prima vita non si arriva alla perizia scientifica evocata dal medico legale Cingolani, dopo la seconda autopsia, per depezzare il cadavere della ragazza romana. «Niente di mai visto, sentito o letto nella letturatura di anatomopatologia», sostiene addirittura chi ha partecipato alle autopsie. Dove le lesioni interne procurate dalle coltellate e il colpo alla tempia sono ritenuti sufficienti per cristallizzare una repressione senza controllo che porta alla morte della ragazza. Mentre l'ipotesi di una violenza di gruppo non entra nelle ipotesi di reato.