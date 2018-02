Venerdì 23 Febbraio 2018, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, accusa lo stato e la comunità Pars di Corridonia per l'uccisione di sua figlia. Intervistata per Quarto Grado, su Rete 4, la signora ha detto fra l'altro che «ci sono varie responsabilità: la prima colpa la do allo stato, che ha permesso che queste persone fossero ancora in Italia; la seconda la do alla comunità, perché la doveva fermare; la terza la do a quelle persone che l'hanno incontrata per strada e non l'hanno aiutata. Ma dov'è finita l'umanità?». «L'ergastolo potrebbe bastare come pena? Per me no. Sono alla vecchia maniera: lascerei al popolo... Però, essendo civile, visto che i miei genitori mi hanno insegnato dei valori, credo ancora nella giustizia italiana. Quindi spero ci pensi lo Stato».