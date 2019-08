Bologna, ragazzo accoltellato: arrestato il vicino di casa

Quando la polizia ha accompagnato fuori dal condominio l'uomo e i familiari, si è trovata improvvisamente un gruppo di residenti nell'androne del palazzo intenzionati ad aggredire il presunto autore del delitto. Alcuni agenti sono stati spintonati, è stata mandata in frantumi una vetrata dell'ingresso ed è stato necessario l'intervento di colleghi in tenuta antisommossa fare uscire il gruppo in sicurezza. Il secondo sospettato era un tunisino, genero del 58enne, raggiunto dalla polizia in via Galeotti poco distante dal luogo del delitto.

Arrestato il vicino di casa di Nicola Rinaldi, il ragazzo di 28 anni accoltellato ieri mattina a Bologna in via Frati, zona Pilastro. Si tratta di Luciano Listrani, 58 anni, vicino di casa della vittima e fin da subito principale sospettato per il delitto.