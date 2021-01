Omicidio Roberta Siragusa, il gip non convalida il fermo di Pietro Morreale ma il 19enne resta in carcere

Resta in carcere Pietro Morreale, il 19enne arrestato con l'accusa di avere ucciso la fidanzata 17enne Roberta Siragusa e di averne bruciato il corpo. Il gip non convalida quindi il fermo, ma applica nei confronti di Morreale la custodia cautelare. Nella mattinata di oggi si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morreale; il gip si è poi ritirato in camera di consiglio per decidere. La Procura di Termini Imerese (Palermo) aveva chiesto, oltre alla convalida del fermo, l'applicazione della custodia cautelare in carcere, mentre la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari. Questa mattina ragazzo non ha risposto al giudice e, secondo quanto si apprende, sarebbe scoppiato in lacrime durante l'udienza. Il 19enne si è sempre detto innocente.

Caccamo, uccisa a 17 anni e bruciata in un burrone: arrestato il fidanzato. Lui: «Sono innocente». Il web: «Morirai anche tu»

La Procura di Termini Imerese oggi ha anche depositato agli atti dell'udienza anche la testimonianza del fratello della fidanzata di Morreale. Il giovane ha detto ai magistrati che nel garage dell'abitazione, a Caccamo, c'era la vespa della sorella. Dopo essere stato arrestato, l'imputato aveva raccontato agli inquirenti che la ragazza si sarebbe gettata addosso della benzina a seguito di una lite. E che portava con sé in auto la bottiglia con la benzina perché serviva per il motorino della ragazza.

