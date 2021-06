Roma, omicidio a San Giovanni: uomo ucciso a coltellate davanti all'ingresso della metro Caccia all'assassino

Omicidio a San Giovanni a Roma: un uomo è stato colpito al torace e alla gola con almeno tre coltellate. Qualcuno ha provato a soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare. Omicidio ieri sera di fronte alla stazione metro di San Giovanni. Un 41enne iraniano è stato colpito a morte da un uomo tuttora ricercato dalla polizia. I fatti risalgono a dopo le 22 quando alcune persone hanno visto due uomini discutere e poi uno cadere a terra e l’altro fuggire proprio nella metro. La scena si è svolta davanti a un negozio di telefonia.

Roma, omicidio a San Giovanni

I sanitari del 118 hanno constatato che per il 41enne non c’era più nulla da fare. A condurre le indagini la Squadra Mobile che ha anche acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona (comprese quelle della metro) e le testimonianze di alcuni cittadini.

Non si esclude l’ipotesi che il 41enne sia stato rapinato e che nel tentativo di difendersi sia stato poi colpito. Tuttavia non si esclude che i due si conoscessero e che la lite sia divampata per un pregresso non risolto.