Uccide l’amico a coltellate a Roma: lui assolto, psichiatri nei guai

Si rifiuta di prendere psicofarmaci e in preda a una crisi allucinatoria uccide con dieci coltellate un amico. Assoluzione piena per l’omicida, rischio condanna per il medico del Centro di salute mentale che lo aveva in cura e per due psichiatri della struttura che, nonostante una segnalazione, non sono intervenuti poco prima dell’omicidio. È il risvolto giudiziario dell’omicidio di Massimo Monteneri, cinquantenne della Serpentara di Roma,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati