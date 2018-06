Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma, il vigilante arrestato: «Non so come sia successo»

LEGGI ANCHE: Sono distrutto per quello che è successo, non ricordo nulla, nella mia testa c'è tanta confusione», ha confidato al suo avvocato difensore Fabian Manzo. Manzo è accusato dell'omicidio colposo di Gaetano Randazzo, che si trovava in attesa nella sala d'aspetto. L'uomo è da ieri pomeriggio detenuto nel carcere di Regina Coeli in attesa che venga fissato l'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip.LEGGI ANCHE: Roma, ucciso da un colpo di pistola mentre attendeva una ricetta dal medico

Parlando con il proprio legale, Manzo ha cercato di ricostruite quanto avvenuto nello studio medico di via Palmiro Togliatti, nel quartiere Centocelle. «Il dottore voleva vedere l'arma - ha spiegato - e l'ho tirata fuori: non capisco come possa essere partito il colpo. Sono distrutto per quanto accaduto». Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo il proiettile ha bucato un muro di cartongesso e ha raggiunto Randazzo, che si trovava nella sala d'attesa, al collo uccidendolo sul colpo. Nelle prossime ore il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia il medico legale per effettuare l'autopsia.

E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un uomo. «