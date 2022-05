Omicidio-suicidio: coppia di Roma trovata morta a Forlì, usata una pistola, trovato un biglietto

Lui e lei morti nella loro abitazione nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Entrambi uccisi da colpi di pistola. I cadaveri di un uomo e di una donna di 67 e 65 anni, marito e moglie, l'uomo originario di Marino, in provincia di Roma, la donna della Capitale, sono stati trovati ieri sera in viale dei Pini dai vigili del fuoco: sono stati i figli della coppia ad allertare i carabinieri perché non riuscivano a contattare i genitori da qualche giorno. In azione i carabinieri della Compagnia di Mendola che hanno trovato anche un biglietto lasciato dalla coppia. Un nuovo caso di omicidio-suicidio. La casa della coppia romana è nei pressi della cittadella Sportilia, sede di ritiri di squadre di tutti gli sport.

APPROFONDIMENTI VARESE Alessandro Maja, la confessione dell'omicidio di moglie e figlia:... USA Poliziotta si innamora del detenuto e lo aiuta a evadere: ma la loro...

Si tratta del 22° caso di femminicidio dall'inizio dell'anno

Qui l'elenco dei femminicidi nel 2022