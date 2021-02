Padre uccide il figlio di 2 anni e poi si toglie la vita a Treviso, la mamma del bimbo era fuori casa

Omicidio suicidio a Castello di Godego in provincia di Treviso: un uomo ha ucciso il figlio di 2 anni in piazza Città di Boves per poi togliersi la vita. Il padre, trevigiano, aveva 43 anni.

A trovare i corpi è stato il nonno, che ha chiamato i carabinieri. La madre, in quel momento, era fuori casa. E' arrivata anche la pm Mara De Donà.

