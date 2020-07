Omicidio-suicidio nel Torinese, spara e uccide la compagna poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna, e dopo essere fuggito si è sparato. È accaduto in via Gozzano 10. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Mattana Pasquale, 71 anni, avrebbe ucciso con un colpo di pistola la donna di 68 anni con la quale aveva una relazione sentimentale. I militari della stazione di Carmagnola, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere della donna. L'omicida è rientrato nella propria abitazione di Bagnolo Piemonte (Cuneo) dove si è sparato un colpo d'arma da fuoco alla testa.

