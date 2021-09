Assolto in appello: «Paolo Calligaris non ha ucciso Tatiana, processo costruito sulla sabbia»

TRIESTE - Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Questa la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Trieste chiamata ieri a giudicare Paolo Calligaris, l'imprenditore manzanese di 51 anni, ora residente a Cividale, condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi. Il delitto si era consumato la sera dell'11 novembre 2008, sulla porta dello scantinato della loro villa di...

