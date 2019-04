Omicidio Vannini: famiglia Ciontoli, condannata per delitto colposo, ricorre in Cassazione

Un taglio netto della pena inflittagli in primo grado, da 14 a 5 anni, non è bastato. Anonio Ciontoli, sottufficiale della Marina accusato dell'omicidio del ventenne Marco Vannini, ha fatto ricorso in Cassazione. Con lui a fare ricorso anche la moglie, Maria Pezzillo, e i figli Antonio e Martina, che hanno visto in secondo grado la conferma della condanna a tre anni. Per Ciontoli la difesa chiede l'esclusione dell'aggravante della colpa cosciente mentre per la moglie e i due figli, anche loro condannati per omicidio colposo, si chiede la riqualificazione del reato in favoreggiamento e in subordine in omissione di soccorso.

Tutta la famiglia Ciontoli per la corte d'Appello in qualche modo avevano avuto un ruolo nella tragica morte del giovane avvenuta nel maggio del 2015 a casa dei Ciontoli, a Ladispoli. Eppure quella derubricazione a omicidio colposo, non più volontario, che aveva portato la condanna di Antonio Ciontoli a 5 anni aveva sollevato molte polemiche. «Marco è stato lasciato agonizzante mentre poteva salvarsi se soccorso in tempo. Mi vergogno di essere italiana, non so chi protegge queste persone», aveva urlato la madre di Marco, Marina Conte, in aula dopo la sentenza d'appello nel gennaio scorso.