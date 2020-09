LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non passarono dieci giorni. Il mio collegasi mosse in modo tempestivo, avvisò subito il pm della Dda di Salerno, almeno appena ebbe sentore che potesse trattarsi di un delitto di camorra. Tanto che io spesso ripeto questo concetto: sono stato il procuratore del caso Vassallo per un solo giorno. Lo dico senza spirito di polemica: venne rispettata la procedura, passarono un giorno, o al massimo 48 ore, poi gli atti furono spediti a Salerno. E comunque basta guardare il registro, perché tutto è stato formalizzato». Dieci anni dopo l'omicidio di Angelo Vassallo , parla l'allora procuratore di Vallo della Lucania. È in pensione da tre anni e racconta al Mattino quelle ore in cui è stato il titolare delle indagini sulla morte del sindaco pescatore.«Ricordo che la trasmissione degli atti da Vallo della Lucania avvenne quasi subito, dopo un giorno o al massimo due. Condivido con il collega Roberti che le indagini su un omicidio siano spesso condizionate da quanto viene fatto nelle primissime fasi investigative, ma ricordo che venne rispettata la procedura, secondo il codice e secondo quelle che erano le mie direttive».«Fu il collega Alfredo Greco ad intervenire sul posto, a disporre i primi atti di indagine. Ricordo anche che dopo poco tempo - ripeto: uno o due giorni dopo - nacque la convinzione che l'omicidio Vassallo potesse essere legato a metodi o vicende di camorra, determinando la trasmissione degli atti a Salerno. Un'intuizione confermata anche dal fatto che, in tutti questi anni, la Procura di Salerno l'inchiesta se l'è tenuta, mentre, se avesse ravvisato il carattere non camorristico del delitto, avrebbe dovuto rispedire il fascicolo a Vallo».«Certo, ho anche io questa convinzione. E sono altrettanto convinto che il collega Greco abbia dato le doverose disposizioni per rendere asettica la scena del delitto».«Certo in quei frangenti non si può chiedere a un pm di mettersi a dirigere il traffico. Se non è avvenuto è perché le disposizioni non sono state rispettate da parte di chi avrebbe dovuto eseguire».«Vede, sulle prime non arrivarono i reparti investigativi dei carabinieri, ma si mosse la stazione locale, c'erano militari che decisero di far passare persone del posto, che poi potrebbero aver contaminato la scena del delitto. Non so se è stata una contaminazione decisiva per la non risoluzione del caso, questo lo può dire solo Franco Roberti e chi come lui a Salerno ha avuto gli atti del fascicolo in tutta la sua interezza».«L'ho visto per una mezzora al massimo, quando mi insediai come procuratore. Me lo presentò, portandomelo in ufficio, il collega Alfredo Greco, fu Vassallo a chiedermi di incontrarmi, per farmi le congratulazioni».«Avevo delegato mesi prima attività di indagine al comandante della compagnia dei carabinieri di Vallo della Lucania e lo feci soprattutto sulla scorta di una serie di anonimi che giunsero al mio ufficio. Si parlava soprattutto di interessi speculativi, ritenni quel materiale interessante, per quanto con gli anonimi è sempre difficile far decollare una indagine».«Si capiva che c'erano interessi in ballo, delegai investigazioni all'allora comandante della compagnia dei carabinieri di Vallo, solo che l'ufficiale lasciò poi la zona a cavallo del delitto Vassallo. Quindi poco dopo».«Indicai alla Procura di Salerno che c'era stata questa indagine su Acciaroli e zona limitrofa, non so se quell'ufficiale è stato poi ascoltato».