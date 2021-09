Vicenza, uccide l'ex davanti alle colleghe, poi fugge: è caccia al killer

Omicidio a Noventa Vicentina. Una donna di 31 anni di origine nigeriana è stata uccisa stamane a colpi d'arma da fuoco. Autore del delitto un uomo, l'ex convivente 51enne italiano, si trovava nel parcheggio di un'azienda. Dopo averla uccisa, l'uomo è fuggito in auto facendo perdere le tracce, ed è attualmente ricercato dai carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale. Non si conoscono al momento le motivazioni alla base del delitto.

L'omicidio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino nel piazzale dell'azienda Mf di Noventa Vicentina, specializzata nell'inscatolamento di funghi. Si è trattato di un vero e proprio agguato: appena scesa dalla sua auto la vittima, che si apprestava a iniziare il turno di lavoro, è stata affrontata dall'uomo è colpita da quattro proiettili esplosi in rapida sequenza. Mentre il cadavere della donna scivolava a terra tra due auto, l'assassino è salito a bordo di una Jeep grigia ed è fuggito. L'omicidio è avvenuto davanti agli occhi di numerose colleghe che stavano per prendere servizio.

