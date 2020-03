Fondi, choc in zona rossa: 69enne ucciso da un bracciante, forse per soldi

Omicidio nella zona rossa di Fondi, Un uomo di 69 anni di Fondi è morto a seguito di un'aggressione. L'episodio è avvenuto in via Molelle, sembra a seguito di una lite per motivi che i carabinieri stanno cercando di capire. I militari hanno arrestato un immigrato originario del Pakistan, 44 anni, che aveva tentato di fuggire dopo il delitto su un'auto con altri connazionali, ma è stato prontamente intercettato.

A quanto sembra la vittima ha subito un grave trauma facciale che ha portato al decesso. Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118 .

Da quanto sta emergendo il paskistano aveva lavorato in un recente passato nei terreni dell'italiano come bracciante ed è stato proprio questo collegamento a indirizzare le indagini dopo il ritrovamento del cadavere nel terreno di via Morelle a Fondi. Il pakistano è stato intercettato da carabinieri e polizia dopo che era stato lanciato l'allarme e sulle prime ha ammesso di aver ucciso l'italiano, ma al momento continua ad essere sotto interrogatorio. Si cerca conferma del fatto che i due abbiamo litigato per motivi di soldi legati al lavoro svolto dal bracciante. «Al momento - spiegano gli inquirenti - altre ipotesi non sono suffragate da alcuna evidenza».

Notizia in aggiornamento

