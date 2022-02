Omicron, emergenza «sotto controllo»: dalle mascherine ai tamponi, l'Europa allenta le restrizioni

Dopo due anni di pandemia, la svolta grazie ai vaccini pare imminente. «Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Comitato tecnico scientifico», annuncia l’immunologo e membro del Cts Sergio Abrignani. Che dipinge per il futuro scenari rassicuranti. «Non credo - afferma - che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo Affrontato in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati