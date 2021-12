Cabina di regia, verso obbligo mascherine all'aperto in tutta Italia. Green pass ridotto, valido 6 mesi e non più 9. Terza dose a 4 mesi

Nuova stretta del governo in vista di Natale e Capodanno per far fronte all'avanzata della variante Omicron con il conseguente aumento dei casi che nell'ultima settimana ha investito anche l'Italia. A Palazzo Chigi la cabina di regia ha messo in atto nuove misure di contrasto al Covid. Al tavolo, oltre al premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Secondo quanto comunicato in cabina di regia la diffusione di Omicron in Italia è del 28,2%. Il dato è emerso alla luce dei primi risultati del flash survey svolto dall'Iss.

Cabina di regia, le nuove misure

Le nuove misure per il contrasto al Covid prevedono l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia. Poi dal 1° febbraio riduzione della durata del Green pass da 9 a 6 mesi e anticipo della terza dose di richiamo a 4 mesi dopo l'esame e l'eventuale via libera dell'Aifa. Sarebbero queste - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - le decisioni che la cabina di regia dovrebbe aver preso oggi per poi passare al vaglio del Cdm. Fino al 31 gennaio si prevede l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Viene previsto l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL.

Omicron, le analisi dell'Iss

In Italia è in forte crescita la percentuale della variante Omicron, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l'indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali. È quanto comunica l'Istituto superiore di sanità (Iss) in una nota. L'analisi - precisa l'Iss - si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni/PPAA, in cui sono stati considerati come possibili positivi a Omicron quei campioni in cui risultava mancante uno dei tre geni che normalmente viene ricercato nei test diagnostici molecolari (cosiddetto S gene dropout) o altri test di screening per escludere la presenza della variante delta, al momento ancora dominante. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza - annuncia l'Istituto - verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati arriveranno il 29 dicembre, mentre una nuova flash survey è già programmata per il 3 gennaio per valutare strettamente l'evoluzione della situazione epidemiologica.

IL RADDOPPIO - Confrontando i risultati della flash survey condotta con la raccolta dei campioni il 6 dicembre e quelli diffusi oggi con la stima preliminare al 28%, il tempo di raddoppio della variante omicron risulta di circa due giorni «in linea con quello già trovato in altri paesi europei». Lo rende noto l'Istituto superiore di Sanità. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati arriveranno il 29 dicembre, mentre una nuova flash survey è già programmata per il 3 gennaio per valutare strettamente l'evoluzione della situazione epidemiologica.

Brusaferro: «Focolai molto estesi in breve tempo»

«Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei. In base ai dati oggi disponibili le armi a disposizione sono la vaccinazione, con la terza dose tempestiva per chi ha già completato il primo ciclo, e le misure, individuali e collettive, per limitare la diffusione del virus, dall'uso delle mascherine alla limitazione dei contatti e degli assembramenti». Lo sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, commentando i dati preliminari della flash survey sulla variante Omicron in Italia.

CDM ALLE 17 - Riunione del Consiglio dei ministri alle ore 17 di questo pomeriggio. Il Cdm che, tra le altre cose, dovrebbe dare anche il via libera definitivo all'assegno unico, varerà le nuove misure anti-Covid, al centro della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza tutt'ora in corso. Nel pomeriggio, prima del Cdm, dovrebbe inoltre tenersi la cabina di regia sul Pnrr.