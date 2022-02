Omicron, mappa Ecdc: tutta l'Europa è in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio Covid

«Il massimo livello di contagi e rischio Covid», lo certifica Ecdc pubblicando la mappa in cui appare tutta l'Europa in rosso scuro. È quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) resa nota oggi e che da soli due giorni viene ponderata non solo per la diffusione del virus e l'incidenza dei casi positivi sui test, ma anche in base alla penetrazione dei vaccini.

Mappa Ecdc: Europa tutta in rosso scuro

La mappa Ecdc copre l'Ue e i paesi dell'See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Solo nell'aggiornamento di martedì una porzione di Romania restava in rosso, mentre giovedì scorso erano ancora in rosso anche alcune parti della Polonia.