Omicron, tre neonati positivi al Covid ricoverati in terapia intensiva a Pescara

PESCARA - Tre neonati positivi al Covid-19 ricoverati nella Terapia intensiva neonatale a Pescara: hanno meno di un mese i piccoli pazienti.

«L'infezione da Sars-Cov-2 - dice la Asl - non riguarda unicamente la popolazione adulta e/o anziana, ma anche l'età pediatrica e neonatale. La variante Omicron ha determinato un aumento importante dei contagi ed una categoria molto esposta alle infezioni è quella del tutto priva di immunizzazione, cioè i neonati».

APPROFONDIMENTI COVID Omicron, la Ffp2 riduce il rischio di contagio all'1 per mille:... IL BOLLETTINO Bollettino, i dati di oggi 3 gennaio: 68.052 casi (oltre 13.000 in... LO STUDIO Omicron, la ricerca cinese: «Possibile salto dai topi...

Per tal motivo, Susanna Di Valerio, direttore Uoc Terapia neonatale e neonatologia della Asl di Pescara, invita «tutti, ma soprattutto le donne in gravidanza e le neo mamme ad aderire alla campagna vaccinale».

Spiega Di Valerio: «I piccini ricoverati hanno meno di 30 giorni di vita. Le loro condizioni di salute non sono gravi, ma due sono sottoposti a terapia ventilatoria con alti flussi. Fortunatamente, ad ora, non necessitano di intubazione e speriamo vivamente che non sia necessario. I bimbi sono assistiti dal personale medico ed infermieristico con dedizione e professionalità. Il carico di lavoro, sicuramente eccezionale in questo momento storico, si aggiunge a quello routinario del Punto nascita e della Tin più grande della regione Abruzzo».

Mascherine Ffp2 a 75 centesimi in farmacia, c'è l'accordo con Figliuolo

Omicron, la ricerca cinese: «Possibile salto dai topi all'uomo per la nascita della variante»