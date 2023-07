Oncologo arrestato: Vito Lorusso chiedeva soldi per saltare la fila per le cure. «Fino a 200 euro per una visita»

Avrebbe chiesto soldi non dovuti ai suoi pazienti per delle cure, sarebbe questa l'accusa mossa dai carabinieri in servizio nella Procura di Bari che ieri hanno arrestato in flagranza di reato il primario dell'Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II", Vito Lorusso, 68 anni. Una vicenda tutta da chiarire ancora ma che provoca l'ennesimo terremoto nell'Irccs, già scosso da un caso simile qualche anno fa. Secondo le prime informazioni, Lorusso sarebbe stato arrestato dai carabinieri che indagavano su di lui da qualche settimana, probabilmente dopo la denuncia di qualche paziente. Lorusso, tranquillizzava il suo paziente sui tempi dei prossimi accertamenti clinici fissati per agosto e, contemporaneamente, intascava 200 euro per la visita (che doveva essere gratuita) appena conclusa. Un modus operandi che sarebbe stata prassi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

Oncologo arrestato, la vicenda

Le indagini sono coordinate dalla pm della Procura Chiara Giordano, nelle prossime ore verrà chiesta la convalida del fermo e l'oncologo, molto conosciuto nell'ambiente, potrà difendersi rispondendo alle domande del giudice delle indagini preliminari. Secondo l'accusa, il medico avrebbe chiesto soldi non dovuti ai pazienti, dopo l'arresto l'oncologo avrebbe accusato un malore e sarebbe stato soccorso dai suoi colleghi.

CHI E' VITO LORUSSO

Vito Lorusso dal 27 agosto 2012 è dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'Ospedale Oncologico Irccs di Bari. Dall'1 marzo 2006 al 26 agosto 2012 è stato dirigente responsabile presso l'Uo di Oncologogia medica al Vito Fazzi di Lecce. «Avendo appreso della vicenda dalla stampa - il commento del direttore generale dell'Irccs Oncologico, Alessandro Delle Donne -, aspettiamo eventuali notifiche dalle forze dell'ordine. Siamo sgomenti e indignati e, qualora i fatti fossero confermati, non faremo sconti a nessuno». «Sono basito e sconcertato», il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese.