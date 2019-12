Occhio alle truffe: ecco le cinque regole per operare online sul conto corrente

Operare sui propri correnti dal telefonino o dal pc è una grande comodità. Ma attenzione alle truffe. L'Abi, associazione bancaria, ha diffuso un vademecum per operare in piena sicurezza nell'online banking. Nel 2018 le banche italiane hanno investito oltre 300 milioni per garantire alla clientela operazioni sicure. Ma ci sono delle regole base che è meglio seguire.

Primo: non cliccare mai sui link, che arrivano da mail o sms sospetti, che rimandano al sito della banca. Sempre meglio digitare direttamente l'indirizzo nella barra di navigazione ed evitare i link. Una volta nel sito della banca cliccare due volte sull'icona del lucchetto nella barra e verificare la correttezza dei dati visualizzati.

Secondo: modificare periodicamente le password. Evitare il salvataggio automatico delle password.

Terzo: tenere sempre aggiornato l'antivirus. Idem per il sistema operativo e gli applicativi.

Quarto: evitare le transazioni online da computer condivisi o luoghi poco sicuri, come hotel e internet café. Ricordando sempre e comunque di effettuare il logout al termine delle operazioni.

L'Abi ricorda inoltre di «disattivare il wifi, la geolocalizzazione e il bluetooth quando non li usi». Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA