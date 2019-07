Migranti, inchiesta su 4 onlus: 11 arresti, illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta»

Si chiamano 'Volontari senza frontiere', 'Milano Solidale', 'Amici di Madre Teresa' e 'Area solidale' le onlus, tutte operanti tra Lodi, Pavia e Parma, al centro dell'operazione. Prisco ha spiegato stamane che si tratta di «eccezioni», su cui comunque occorre fare valere il «principio di non colpevolezza». «Non bisogna sottovalutare - ha aggiunto - che ci sono altre onlus che invece hanno ben gestito la accoglienza di migranti».

«Undici arresti con l'accusa di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere. Il business dell'immigrazione ha fatto gola ad alcune onlus di Lodi: stamattina è scattata l'operazione con l'impiego di più di cento finanzieri. Meno sbarchi e meno soldi per i professionisti dell'accoglienza: così risparmiamo, difendiamo l'Italia e investiamo per assumere più Forze dell'Ordine. La pacchia è finita», è il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Blitz contro alcuneche si occupano dell'accoglienza dei. L'inchiesta, coordinata dai pm diBoccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di, ha portato ad 11per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio. Quattro le onlus coinvolte che avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici per gestire l'accoglienza di centinaia di migranti. Ammonterebbe a circa 7 milioni di euro il presunto profitto illecito incassatoLe Onlus al centro dell'operazione denominata '' di questa mattina risultano collegate «a noti pluripregiudicati appartenenti alla 'ndrangheta » e sarebbero state utilizzate per consentire a persone recluse di «accedere ai benefici di legge attraverso l'assunzione presso le predette cooperative». Le onlus sarebbero state «sfruttate per fare ottenere a persone recluse, attraverso il rilascio di documentazione falsa, la concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza».