Open Arms, no della Giunta al processo per Salvini. Italia Viva non ha votato

No della Giunta per le immunità del Senato al processo per Salvini. Con 13 sì a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, 7 no e 3 senatori di Italia Viva che non hanno partecipato al voto la Giunta ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per il leader della Lega sul caso Open Arms.

LEGGI ANCHE Open Arms, da Renzi segnale di guerra a Conte: ecco perché Iv non ha partecipato al voto di oggi

«Iv ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda Open Arms: ci rimettiamo dunque all'aula. Non c'è stata a nostro parere un'istruttoria seria, così come avevamo richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti. La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l'esclusiva riferibilità all'ex Ministro dell'Interno dei fatti contestati»: così il capogruppo IV in Giunta per le autorizzazioni del Senato Francesco Bonifazi.

Open Arms, Salvini: «La Giunta ha stabilito che ho fatto il mio dovere»

Open Arms, l'ex grillino pronto a salvare Salvini. Lui rilancia: rifarei tutto `



Bonifazi: mancata istruttoria seria. «La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto», prosegue Bonifazi, «risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l'esclusiva riferibilità all'ex ministro dell'Interno dei fatti contestati. Diversamente, pare che le determinazioni assunte da quest'ultimo abbiano sempre incontrato, direttamente o indirettamente, l'avallo governativo. Numerosi sono dunque i dubbi che ancora oggi residuano in riferimento al caso Open Arms. Sarebbe stato opportuno che tali incertezze venissero chiarite mediante un'attività istruttoria ulteriore». «Dunque, allo stato dell'arte, Italia Viva, coerentemente con le posizioni tenute nelle precedenti votazioni, ed in mancanza degli elementi istruttori richiesti, decide di non partecipare al voto», conclude l'esponente di Iv.

Gunta verso il no al processo. Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama verso il no all'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms. I tre senatori Iv che compongono la Giunta non parteciperanno al voto, come spiegato dal capogruppo Francesco Bonifazi. Voteranno contro l'autorizzazione a procedere i 5 esponenti della Lega, i 4 di Forza Italia, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, l'ex grillino Mario Giarrusso (Gruppo Misto) e Meinhard Durnwalder (Autonomie). Diranno sì al processo per Salvini i 5 senatori M5S, Anna Rossomando del Pd, Pietro Grasso di Leu e Gregorio De Falco del Misto Quindi 12 i contrari alla concessione dell'autorizzazione, 8 i favorevoli. Il voto è previsto a breve.

Ultimo aggiornamento: 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA