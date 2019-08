Open Arms, gli 83 migranti sbarcati a Lampedusa. Canti e balli di gioia dopo 19 giorni in mare

Mercoledì 21 Agosto 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sbarcati dopo 19 giorni in mare gli ultimia bordo della, la nave spagnola approdata ieri sera nel porto didopo la decisione delladi disporne il sequestro.Il procuratore di Agrigentoaveva precedentemente effettuato un sopralluogo sulla nave insieme a due medici e l'ispezione a bordo era durata circa un'ora e mezza.A terra, pronti ad attendere i migranti c’erano decine di uomini delle forze dell’ordine e della Guardia costiera che li hanno fatti sottoporre a un breve controllo medico prima di spostarli nel centro di raccolta con un furgone. Un'indagine contro ignoti per omissione e rifiuto di atti d'ufficio è stata aperta dalla Procura.I migranti soccorsi dagli operatori della ong spagnola hanno così passato la notte nell’hotspot di, dopo essere stati accolti da turisti e attivisti accorsi al molo per dare loro il benvenuto. Molti tra i passeggeri, stremati a causa della lunga permanenza in mare, hanno cominciato a cantare e a ballare per festeggiare la fine della traversata.L'imbarcazione, ora messa sotto sequestro, in attesa della conferma o meno del provvedimento sarà trasferita nel porto di, in provincia di Agrigento, dove già sono ormeggiate lae la. Per adesso la nave spagnola è stata affidata al comandante