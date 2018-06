Operai baby, è allarme: 50mila feriti fantasma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 13 Giugno 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un altro mondo di bambini e adolescenti. Sfruttati, per poche decine di euro. Parlano il dialetto di più regioni italiane, ma anche africano o romeno. Sono i minorenni al lavoro che, per legge, se sotto i 16 anni, dovrebbero stare a scuola. Secondo i dati dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi (Anmil), sono un esercito di 260mila ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Rispetto al totale di loro coetanei in Italia, sono il 7 per cento.Rischiano di più, perché meno esperti. Eppure, gli infortuni sul lavoro dei minorenni sfuggono a statistiche esatte. Spiega Franco Bettoni, presidente dell'Anmil: «Purtroppo dati completi sugli infortuni che capitano a questa particolare categoria di lavoratori non sono disponibili. La ragione è che in molti casi si tratta di ragazzini al di sotto dei 16 anni, età in cui c'è l'obbligo scolastico».