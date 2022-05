Operaio accoltella alla gola il datore di lavoro dopo una lite a Torvaianica, arrestato: 47enne gravissimo

Una lite che poteva sfociare in omicidio. Il titolare di una società cooperativa è stato accoltellato alla gola con un taglierino da un operaio suo dipendente al culmine di una discussione per futili motivi, questa mattina a Torvaianica, sul litorale romano.

Operaio accoltella alla gola il datore di lavoro

I due si sono incontrati nella zona di Campo Ascolano ed è scoppiata una discussione, da cui poi si è innescata una colluttazione. Il ferito, italiano di 47 anni, è stato trasportato dal 118 in elisoccorso al San Camillo in gravi condizioni. L'operaio, anche lui italiano di 40 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio.