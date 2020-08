Sutri, operaio di un supermercato rimane con la mano incastrata nel tritacarne

Rimane con la mano incastrata nel tritacarne.

Incidente sul lavoro questa mattina in un supermercato di Sutri. L’uomo, un dipendente del punto vendita, è stato immediatamente soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco. I pompieri hanno sbloccato la mano dell’uomo.

Il ferito è stato trasportato, in gravi condizioni, in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto carabinieri e personale della medicina del lavoro dell'Asl.