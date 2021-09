Operaio dell'Enel al lavoro su un traliccio colpito da un fulmine: morto folgorato

VERONA- Un operaio dell'Enel ha perso la vita oggi pomeriggio, folgorato da un fulmine mentre era al lavoro sulla linea elettrica.

E' accaduto poco primo delle 15 a Palù, a sud di Verona: si tratta di un operaio dell'Enel che è rimasto folgorato su un traliccio dell'energia elettrica. Dai primi riscontri, pare fosse intervenuto dopo che un guasto aveva lasciato senza corrente la zona. Non è ancora chiara la dinamica di questa ennesima tragedia sul lavoro, anche perché le verifiche del caso sono ancora in corso da parte dei Carabinieri e degli operatori dello Spisal dell'Ulss 9. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 di Verona con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco. Ma per l'operaio non c'era più nulla da fare: è stato folgorato da un fulmine.

